Marcelo Tinelli quedó en el ojo de la tormenta tras su desprecio a Facu Mazzei

Mientras dialogaba con Flor Vigna sobre su nuevo bailarín, Marcelo Tinelli descubrió que Facu Mazzei se dedicó a la música y tuvo palabras muy despectivas contra él. "Yo no conozco alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei, con todo el respeto. No pasó ningún camión ni gente gritando, nadie. De Facu Mazzei no me sale nada en Spotify, ¿quién es Facu Mazzei?", lanzó para sorpresa de todos.