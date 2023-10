Marcelo Tinelli estaría en pareja con una participante del Bailando 2023: las fotos que lo comprueban

La participante que estuvo en Uruguay es Milett Figueroa, quien aseguró estar en ese país, pero no en esa ciudad. Fue Ángel de Brito quien lo expuso en redes sociales: “Pruebas LAM. ¿Qué es esto?”, subió y compartió una foto de Tinelli y la bailarina, ambos con la misma gorra.

Tinelli Milet Redes sociales

Sin embargo, ella lo desmintió: “Estuve en Montevideo, me fui a conocer, tengo una amiga que tiene familia allá y justo este fin de semana es largo. Me dijo vamos a Montevideo dos días y me regresé así de simple”.

Luego agregó: “Ha salido una información ahí que no es verídica, porque la verdad que yo he estado en un lado y Marcelo en otro lado. Yo estuve en Montevideo y él estuvo en Punta del Este, no es el mismo lugar”. ¿Casualidad?

América TV dejó al Bailando 2023 fuera de su programación: ¿levantan el programa?

El canal América TV decidió levantar nuevamente al Bailando 2023 del aire, una noticia que se repite cada vez más seguido y que en esta ocasión se debe al partido de la Selección argentina contra Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

América TV Bailando 2023 Marcelo Tinelli Redes sociales

Todo esto se debe a que la Selección argentina visita a Perú desde las 23 hs, por lo que creen que el público se decantará por ver a la Scaloneta en ese horario. Esto llevó al canal a tomar la decisión de adelantar el programa de Fernando Dente para las 22, además de realizar una edición especial de Polémica en el Bar para el momento en el que comience el partido.

De esta manera, el Bailando 2023 volverá a la pantalla de América TV durante el miércoles 18 de octubre, retomando su horario natural al menos hasta el próximo encuentro de la Selección argentina. El jueves 16 de noviembre, Uruguay visitará al equipo de Scaloni, por lo que lo más probable es que ese día no se emita el programa de Marcelo Tinelli.