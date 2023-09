Marcelo Polino fue destrozado en redes sociales por una lamentable crítica hacia Silvina Luna

"¿Te quedaste mal de verdad, Silvina?", le consultó Tinelli a la rosarina después del polémico comentario. "Sí, me parece que estuvo de más”, dijo la víctima de Lotock en ese momento.

Luego de atacarla, el jurado deslizó otro polémico comentario: "Tiene problemas de salud pero auditiva, porque escuchó mal lo que le dije. Le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki, nada más, no dije nada ni de la enfermedad ni de lo que le pasaba. No hablé de la salud, salud es otra cosa".

Y agregó: “No le pregunté cómo estaba de los riñones, le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki nada más”. Aunque ya pasaron 6 años de este polémico cruce, los usuarios en Twitter no tardaron en reflotar el fragmento.

Silvina Luna se mostró muy afectada por el comentario y expresó públicamente: "Me extrañó, Marce, porque hace poco hablé en tu programa de radio y me preguntas siempre cómo estoy de salud. Te tengo aprecio, por eso es que me sorprendió. Del que menos me esperaba que me diga algo así era de tu parte".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhackergurlx%2Fstatus%2F1697285804966424699%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1697285804966424699%7Ctwgr%5Eb48c9b811de2fa7ff65fc92c61da879f6b7f7e52%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F305376%2Fmarcelo-polino-lamento-la-muerte-de-silvina-luna-y-en-las-redes-lo-destrozaron-por-una-pelea-vintage.html&partner=&hide_thread=false No se olviden DEL FORRO de Polino :) que la basureo a silvina luna burlandose del culo y hoy se va a hacer el lamentado pic.twitter.com/hH4glwGt5q — h@ckgurl (@hackergurlx) August 31, 2023

"Me la banco, me la banco, son críticas constructivas y espero mejorar en la próxima gala, pero por ahí eso me parece que no hacía falta, nada más. Pero bueno, entiendo que por ahí tenes que justificar tu sueldo, y el personaje…", contestó Polino.