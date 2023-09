Malas noticias para Marcelo Tinelli: uno de los jurados abandona el Bailando 2023 por una inesperada razón

El encargado de adelantar la noticia fue Ángel De Brito en el programa LAM, donde reveló: " Pampita se va de viaje, pero no puedo decir quién la reemplaza... Va a ser una sorpresa ". Con estas palabras, el jurado fue quien confirmó que su compañera estará ausente.

De esta manera, adelantó que la ausencia de Carolina Ardohain será reemplazada debidamente, por lo que no quedará vacante su posición. En cuanto al sustituto, el conductor señaló: "Me llevo bien con las dos figuras convocadas: una fue jurado y la otra debuta. A mí me gustaría tener sentada al lado Carmen Barbieri, es la ideal para este momento".

Para finalizar, informó que no será la primera vez que Pampita se ausentará: "Son 4 viajes de aquí a diciembre: se va a Nueva York, México, Santa Fe... Me dijo: 'yo me voy de viaje'. Se va 6 días". Así, ya se sabe que la modelo faltará en múltiples ocasiones al Bailando 2023.