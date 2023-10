Madonna regresó a los escenarios tras su enfermedad: The Celebration Tour comenzó en Londres

Esta etapa europea de la gira llevará a la cantante a otras ciudades, incluyendo Barcelona, París y Estocolmo. Producida por Live Nation, The Celebration Tour continuará su recorrido por Estados Unidos, con actuaciones programadas en Detroit, Chicago, Miami, Los Ángeles y Nueva York.

Madonna The Celebration Tour The Celebration Tour rememora toda la carrera de Madonna. Redes sociales

Uno de los aspectos más destacados del concierto fue la escenografía, ya que Madonna presentó un escenario que rinde homenaje a Nueva York, la ciudad que ha influido en gran parte de su carrera. El escenario toma el trazado urbano de Manhattan y las cuatro divisiones de sus barrios, fusionando esta metrópolis con tecnología de vanguardia.

La velada comenzó con la interpretación en vivo de Nothing Really Matters, una canción que no formaba parte de su repertorio en concierto desde 1999. Además de los nuevos temas, Madonna no decepcionó a sus fanáticos al entonar algunos de sus clásicos más queridos, incluyendo Into the Groove, Like a Virgin, Hung Up y Vogue.

Un guiño muy emocionante para nuestro país fue cuando la estrella rememoró su paso por Buenos Aires, interpretando Don't Cry for Me Argentina. Esta canción, compuesta por Andrew Lloyd Webber, versionó para la película Evita bajo la dirección de Alan Parker.