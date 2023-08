Luis Miguel anunció otro show en Buenos Aires y uno en Córdoba: los detalles

Si bien el lugar en el que se presentará en Buenos Aires no se confirmó oficialmente, el club Instituto de Córdoba oficializó en un comunicado que el artista cantará en su estadio, el Monumental de Alta Córdoba, donde también ya se habían presentado Ricardo Arjona y Los Caligaris, entre otros cantantes y bandas musicales.

En tanto, en el mismo posteo, Luis Miguel, de 53 años, expuso que la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, será su primer show en el marco de su Tour 2024, el próximo 20 de enero, mientras que el último se efectuará en la ciudad de Greensboro, ubicada en Carolina del Norte, el 16 de junio.

Luis Miguel tour 2024 El Tour 2024 de Luis Miguel. Instagram (@luismiguel)

Moria Casán habló de una conversación con Luis Miguel: "Lo vi..."

La actriz Moria Casán se refirió a un posible encuentro en un avión que tuvo con Luis Miguel, lo que sorprendió a los fans del reconocido cantante y la conductora mientras el artista se encuentra en la Argentina para brindar unos shows.

En diálogo con Buena Tarde, por C5N, el periodista Maximiliano Lumbia reveló que Luis Miguel y Moria Casán se encontraron durante un viaje, además que precisó que el padre del artista estaba enamorado de la vedette, al igual que su hijo. "Luis Miguel había venido a la Argentina de adolescente. Obviamente, Luis Rey estaba súper enamorado de Moria Casán y Luis Miguel también. Se la disputaban entre padre e hijo", comenzó con su relato.

Luego, hizo alusión a un contacto entre el artista y la conductora. "En un viaje, Luis Miguel y Moria se cruzaron en un avión, en un vuelo de Córdoba a Buenos Aires. Moria estaba con (Luis) Vadalá. Luis Miguel la vio y la saludó. Al día de hoy, entre sus amigos suele hablar de eso. Tenía 16 o 17 años y Moria era más grande", recordó.

Después, la propia Casán envió un audio a Buena Tarde y explicó que a pesar de que no recuerda la situación, es probable que aquella comunicación entre ambos haya existido. "(Fernando) Galmarini ve mucho C5N. Vi la historia y no me acuerdo, pero puede ser. Cuando viajé a Córdoba, me lo encontré. Lo vi las primeras veces que lo trajo Cacho Rubio cuando actuaba mucho en Canal 9", rememoró.

"En esa adolescencia de él, yo debo haber formado parte. Puede ser que en un avión me lo haya encontrado. Él era un adolescente y yo era 'Tutankamoria'. Seguramente es verdad", concluyó en esta línea.