Los terribles audios de Aníbal Lotocki sobre Mariano Caprarola: "Tampoco me voy a hacer cargo..."

“Hola Gustavo. Está perfecto, está perfecto que no confíes en mi y que, a pesar de lo que te dije de que no tiene nada en los glúteos, se haga una ecografía para que corrobores en el estudio que no tiene nada raro y está perfecto. Ahora, si me vas a creer, entonces, y le hicieron todos los estudios, te das cuenta de que está todo bien, que está todo perfecto”, le explica Lotocki al comienzo del audio de WhatsApp.

Más adelante, el cuestionado médico le contesta a esta persona que no tiene responsabilidad sobre la preocupación manifiesta por su paciente a raíz de los acontecimientos vinculados al panelista de La Jaula de la Moda y a la modelo Silvina Luna.

“Después, el resto, el tema de que esté deprimida y todo eso, por lo que escucha en la tele... Imaginate que es una cuestión de la que no puedo hacerme cargo. No sé, por ahí ella tiene depresión y toma un montón de medicamentos. Pero bueno, de ahí a que vos lo anexes o lo articules con esto, bueno es medio extraño. Tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele”, agrega.

Entonces, se refiere directamente a la muerte de Caprarola y, con total tranquilidad, expresa: “Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, o no sé qué pasó, que se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho. Esto son habladurías de la prensa, tampoco me puedo hacer cargo de eso”.

La deplorable actitud de Aníbal Lotocki tras la muerte de Mariano Caprarola

Tras la muerte del productor de moda, la internación de Silvina Luna y Gabriela Trenchi, el médico circula libremente, y tuvo una polémica actitud cuando un cronista de Intrusos quiso entrevistarlo.

"Aníbal, ¿podemos hablar un segundo? Aníbal, un segundo nada más ¿Podemos hablar?", le consultó Alejandro Guatti, periodista del programa de Flor de la V al médico mientras estaba a punto de salir con su Mercedes Benz. El médico prefirió no hablar y huyó de la escena velozmente.

Tras la situación, el periodista terminó la nota diciendo: "Bueno, de esta manera Aníbal Lotocki se retira de su domicilio sin querer hacer declaraciones".