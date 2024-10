Los Simuladores: Diego Peretti volvió a hablar sobre la fecha de lanzamiento de la película

El actor Diego Peretti confirmó que la película de Los Simuladores no pudo realizarse en tiempo y forma , algo que llena de preocupación a los fanáticos de la serie y provoca que no haya certezas sobre cuándo podría estrenarse.

En diálogo con TN, Diego Peretti confesó detalles sobre la esperada película de Los Simuladores: "La tiene Paramount y bueno... Creíamos que la íbamos a hacer este año y no, no se hace este año, che". De esta manera, no solo no cumplió la fecha de estreno, sino que ni siquiera se iniciaron las grabaciones.