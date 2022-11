Lo más visto en Netflix: las 6 series que lideran el Top 10 mundial

"Estamos comenzando el descenso final", anunció la plataforma de streaming. La temporada 4 de "Manifiesto" se estrenó el 4 de noviembre en Netflix.

La sinopsis de la cuarta temporada de la serie de drama, intriga y temas sobrenaturales anticipa: "Entre el dolor y la desventura, la familia Stone y los pasajeros del vuelo 828 buscan el verdadero sentido de sus llamados entre señales inquietantes".

Desde dentro es una miniserie inglesa estrenada el 31 de octubre que se centra en la historia de una periodista de investigación y un prisionero condenado a muerte luchan por evitar que un vicario y su esposa cometan un asesinato.

La producción está catalogada como misteriosa, criminal, dramática, siniestra y de suspenso y es para mayores de 16 años.

"Un prisionero estadounidense condenado a muerte ayuda a una joven periodista británica a resolver el misterio de una súbita desaparición desde el interior de su celda", señala la sinopsis oficial de la serie en Netflix.

Se trata de un drama romántico de producción estadounidense que muestra a Amahle "Amy" Wheeler, una estudiante estadounidense que reside en Italia, conoce y se enamora de Lino, un chef siciliano.

Cuando él enfrenta problemas de salud y el futuro de la pareja se ve amenazado, las familias de casa uno se unen.

La serie está disponible desde el 21 de octubre.

Alejandra Maldonado y Rafael Méndez vienen de mundos opuestos y protagonizan un romance poco convencional. Un accidente automovilístico marca sus destinos y, a partir de ese día sus vidas no son las mismas. El choque, de grandes proporciones, deja una deuda millonaria que los lleva a un contrato que los ata y los pone a prueba, formándose una relación de amor y odio que crece cada día más.

Official Trailer | Hasta que la Plata Nos Separe (Until Money Drives Us Apart) | Telemundo