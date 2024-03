Llegó a Netflix una terrorífica película de ciencia ficción sobre un intrigante futuro distópico

Diseño sin título - 2024-02-28T152347.351.png

Con un estreno celebrado en el Festival de Cine de Sundance, en enero del 2021, In the Earth aterrizó en el catálogo de la N roja este martes 27 de febrero de 2024, con una duración de 1 hora y 47 minutos y promete dejarte pegado al sillón por su tentador relato rebelde y revolucionario.

Estamos hablando de In the Earth, una historia que gira en torno a la búsqueda de una cura para un peligroso virus mientras que un científico y un explorador de parques que exploran las profundidades del bosque para llevar a cabo una prueba de rutina con el equipo. Durante la noche, su recorrido se convierte en un viaje terrorífico a través del corazón de un contexto oscuro y maléfico, mientras la maleza va cobrando vida a su alrededor.¿Te lo vas a perder?

IN THE EARTH

Sinopsis de In The Earth, la película terrorífica sci-fi que llegó a Netflix

En busca de un colega en el bosque, el viaje de un especialista en suelos se convierte en una pesadilla cuando descubre el lado siniestro de la Madre Naturaleza, reza la sinopsis oficial.

En cuanto a la critica especializada, el registro fue positivo. Por un lado, el medio The Guardian manifestó: "Un soplo de aire fresco y aterrador de Ben Wheatley (...) 'In The Earth' combina el humor y el terror de una manera tremendamente embaucadora (…) Puntuación: (sobre 5)". Por su lado, la prensa de Variety opinó: "Al final decepciona bastante (...) La película está en línea con el caos que suele ofrecer Wheatley (...) Se parece a la pandemia, infectando nuestros cerebros con ideas enfermizas"

