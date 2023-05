Lizy Tagliani contó que fue abusada por un familiar: "Nunca me atreví a contarle la verdad a mi mamá"

La conductora y actriz Lizy Tagliani visitó este domingo La Peña de Morfi y, en una íntima charla con Georgina Barbarossa, reveló una traumática experiencia de su infancia. " Nunca me atreví a contarle la verdad a mi mamá ", expresó entre lágrimas.

En medio de una emotiva entrevista, Barbarossa le consultó a la invitada si había sufrido algún tipo de agresión por su identidad sexual. Entonces Lizy confesó que tuvo que vivir abusos " No tuve buenas experiencias dentro de mi familia. Desde los 5 años" , relató y luego agregó que el autor " Era un tío ".

Georgina Barbarossa, conductora del ciclo de Telefe, le preguntó si su mamá supo alguna vez de esta situación y Lizy contó: “Yo creo que sí, pero nunca lo supo de mi boca porque era alguien a quien ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación, preferí no hablarlo”.

"Cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía, porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo", agregó.

Georgina Lizy Tagliani Captura Telefe

Además, reveló fuertes detalles de las constantes situaciones de abuso que vivía por parte de su tío: "A mí siempre me gustó el corso y donde vivía teníamos que hacer unas cuadras donde empezaba un campito y doblábamos para ir lejos donde había un corso; iba con una primita y era mucho campo. De noche empezamos a caminar y hacía que mi primita mire para otro lado y me decía que sino iba a matar a mi primita".

“Cuando tuve la posibilidad, nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué. Nunca me atreví a contarle la verdad a mi mamá porque él la hacía feliz”, añadió.

En tanto, Lizy agregó que Sebastián Nebot, con quien se casó hace algunas semanas, no conocía la historia. “Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre”, se lamentó.