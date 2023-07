Laura Ubfal, tras el cruce con Jey Mammon: "Vino a la defensiva..."

En tanto, cuando fue consultada sobre cuál es la sensación que tiene después de esa visita del humorista al programa, respondió: "Angustia, porque uno no es quien, ni tribunal ni Justicia como para llegar a la verdad. Uno piensa en Lucas, lo que sufrió en su vida. Me costó. A Jey lo conozco desde hace muchos años, trabajé con él en La Pelu pero es una sensación de enorme angustia. Ojalá que puedan demostrar su verdad, él y Jey".

"Me cuesta entender que una persona que estuvo tantos años con alguien no haya sabido de su vida", agregó Ubfal sobre Mammon, quien además se había cruzado con el periodista Pampito.

Por último, la comunicadora opinó sobre el desempeño de la conductora Florencia de la V en la entrevista: "La vi bien. Ella había hablado antes con él".

https://twitter.com/socioseltrece/status/1676974502595694596 Laura Ubfal habló con #SociosDelEspectaculo sobre su cruce con Jey Mammón: "La nota me generó una gran angustia". pic.twitter.com/SA2nqOmH1t — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 6, 2023

Cómo fue el cruce de Jey Mammon con Laura Ubfal y Pampito

El conductor Jey Mammon visitó Intrusos para conversar con Flor de la V sobre la causa en la que Lucas Benvenuto lo acusa de agresión sexual, momento en el que los panelistas Pampito y Laura Ubfal lo cruzaron y comenzó un escándalo.

Todo comenzó por Pampito, quien tras escuchar a Jey Mammon le remarcó: "Nos estás acusando acá a todos, te escucho hablar y nos estás dando clases a todos. Estás hace 2 horas dándole cátedra a la tele. Tenes que darnos las explicaciones". Todo esto generó la furia del conductor, quien no dudó en atacarlo.

"Vine a charlar con Flor, no vine a dar explicaciones. No tengo por qué darles explicaciones, porque cuando ustedes hablaron no había una causa. Hablemos con propiedad. Dijiste '14 o 16, es lo mismo, es delito'. Yo vi todo", comenzó por contestarle. Ante esto, el panelista afirmó que sigue opinando lo mismo sobre la edad.

Por eso, Jey Mammon continuó: "Hay una denuncia falsa que dice que lo violé a los 14 años, no es real. Vos, frente a la explicación que yo dí, decís que te da lo mismo la edad. Lo que te quiero decir es que lo conocí a los 16, empecé una relación casi a los 17 y terminó a los 25. Lo que pienses vos no me interesa". Estas palabras provocaron la intervención de la otra panelista, quien también dio su opinión.

Laura Ubfal se sumó a Pampito y señaló: "Me cuesta creer que vos no sabías lo que él -Benvenuto- había vivido. No lo puedo terminar de creer que en tantos años de relación no lo sepas. Me parece que lo que haces yendo contra él es la técnica Darthes". Con esto último, se refirió a la contradenuncia.

Ante esto, Jey Mammon explotó: "Si abrimos el juego al panel, ¿es para que me hagan preguntas o me juzguen? Estos temas de violación no es algo de fe, es irresponsable. Estoy haciendo un juicio de valor de Laura Ubfal y Pampito. ¿Qué me importa que les cueste creerme? Que me compares con Darthes también me parece una falta de respeto".

Para finalizar, la panelista aseguró: "Estás muy soberbio, muy altanero, no creo que te sirva. No entiendo por qué le haces un juicio". Por el lado del conductor, les lanzó una picante pregunta. "¿Ustedes me juzgaron por 3 meses y yo tengo que venir a poner la cara?", concluyó.