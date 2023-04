Las tres peores series de Netflix para ver en familia con chicos, según Rotten Tomatoes

Se trata de "Sonic Prime", "Los cuento de Nick" y "La leyenda de Korra". Cada una de ellas, cuenta con una trama particular, que, según los especialistas, no están buenas.

Entre las producciones que se nombraron en el ranking de las peores series de la plataforma de streaming para ver en familia según Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

El destino de un nuevo y extraño multiverso está en las manos del veloz y azul Sonic, el erizo. Cuando una gran batalla con el doctor Eggman destruye el universo, Sonic viaja por dimensiones paralelas para recuperar a sus amigos y salvar el mundo.

Las vidas de los miembros de una familia da un giro cuando un joven grafitero aparece en la puerta de su casa y dice ser un pariente lejano.

