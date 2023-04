Las tres peores series deportivas de Netflix, según Rotten Tomatoes

Entre el amplio catálogo de Netflix algunas producciones resultan más exitosas y otras no tanto. El sitio de crítica, reseña y puntuación de producciones Rotten Tomatoes seleccionó las tres peores series deportivas de la plataforma de streaming que definitivamente deberías evitar ver.

Se trata de Hoops, Spinning Out y Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez. A continuación un resumen de cada una de ellas con su respectivo tráiler.

Las peores series deportivas de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las peores series deportivas de Netflix, según la plataforma Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Hoops

Ben Hopkins es el entrenador de baloncesto de una escuela de secundaria. Ben está seguro de que podría llevar al éxito a su equipo, compuesto por jugadores sin ningún talento.

“Hoops”, una serie de comedia animada original de Netflix protagonizada por Jake Johnson, se estrenó el 21 de agosto de 2020.

Fue creada por Ben Hoffman, quien también está a cargo de la producción ejecutiva junto con Jake Johnson, Seth Cohen, M. Dickson, Phil Lord y Christopher Miller. La serie cuenta con la producción de 20th Century Fox Television y la animación de Bento Box.

Tráiler de Hoops

Hoops | Tráiler oficial | Netflix

Spinning Out

Una patinadora artística trata de equilibrar la familia, el amor y la salud mental mientras su sueño de ganar toma un control vertiginoso.

Después de que una caída devastadora amenaza su carrera de patinaje competitivo, Kat Baker aprovecha la oportunidad de perseguir sus sueños olímpicos, pero a riesgo de perderlo todo.

Spinning Out sigue a Kat mientras lucha contra sus demonios personales y se enfrenta al drama tanto dentro como fuera del hielo.

Tráiler de Spinning Out

Spinning Out | Official Trailer | Netflix

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez es una serie documental de tres partes que examina lo que condujo a la caída asesina y la impactante muerte de la ex superestrella de la NFL.

A través de entrevistas con amigos, jugadores y expertos, se examina cómo Aaron Hernández pasó de ser una estrella de la NFL a ser un asesino convicto.

Tráiler de Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez