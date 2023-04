Las tres mejores películas de historia de Netflix, según Rotten Tomatoes

La plataforma estadounidense de crítica y calificación de películas y series Rotten Tomatoes, anunció recientemente los tres mejores films sobre historia que están disponibles en Netflix, según su valorada puntuación.

Muchas veces se basan en las historias, los actores elegidos o el mensaje final que transmitieron al público. Por otro lado también la cantidad de visualizaciones que tienen desde su lanzamiento es un dato no menor. Con estos parámetros evalúan cada producción para determinar cuál es la mejor de todas y la más elegida del público o en caso contrario cuál es la peor de ese género.

Entre las mejores cintas de historia que están disponibles en la plataforma de streaming se destacan las siguientes:

Es una película india de 2001, dirigida por Santosh Sivan que trata sobre la vida de Aoka, un emperador que pasó de ser un violento guerrero, conquistador y gobernante a ser un ferviente creyente del Budismo y difundirlo por toda la India.

Sus protagonistas son: Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Danny Denzongpa, Ajith, Hrishitaa Bhatt, Rahul Dev y Suraj Balaje.

Esta película está basada en la obra de August Wilson, ganador del premio Pulitzer, cuenta con la dirección de George C. Wolfe.

Está ambientada en Chicago de 1927. Donde en una sesión de grabación crece la tensión entre Ma Rainey (Viola Davis), su trompetista (Chadwick Boseman) y el representante blanco que quiere controlar a la legendaria “madre del blues”.

Está protagonizada por Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo, Michael Potts, Glynn Turman, Dusan Brown y Taylour Paige.

Dirigida por Ashutosh Gowariker, esta película está ambientada en el año 1893 y la India está bajo ocupación británica. En un pequeño pueblo, el tiránico Capitán Russell impone un impuesto territorial sin precedentes a sus ciudadanos. Indignado, Bhuvan, un granjero rebelde, reúne a los aldeanos para oponerse públicamente al impuesto.

Russell ofrece una forma novedosa de resolver la disputa: desafía a Bhuvan y sus hombres a un juego de cricket, un deporte completamente ajeno a la India. Si Bhuvan y sus hombres pueden derrotar al equipo de Russell, el impuesto será derogado.

Protagonizada por Aamir Khan, Gracy Shing, Rachel Shelley, Paul Blackthorne, Sushasini Mulay, Ragendra Gupta y Rajesh Vivek.

"Lagaan: Érase una vez en la India" (Lagaan: Once Upon a Time in India) - trailer (VO)