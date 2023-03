Las tres mejores películas biográficas de Netflix, según Rotten Tomatoes

De todos modos, no a todos les gusta lo mismo y muchos estrenos no cuentan con la misma suerte. Según el sitio web estadounidense de crítica y calificación de películas y series Rotten Tomatoes, hay tres que se destacan como mejores películas bibliográficas que están disponibles en Netflix.

Muchas veces se basan en las historias, los efectos especiales y también la cantidad de visualizaciones que tienen desde su lanzamiento. Con estos parámetros evalúan cada serie o película para determinar cuál es la mejor de todas y la más elegida del público o en caso contrario cuál es la peor de ese género.

Entre las que se nombraron en el ranking de las mejores películas bibliográficas para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Es una película basada en la vida de Gunjan Saxena, una piloto de las Fuerzas Aéreas Indias, que durante la Guerra de Kargil, el único piloto de la Fuerza Aérea disponible para rescatar a un soldado herido fue ella, la primera mujer piloto india en servir en combate.

Se estrenó en el año 2020, bajo la dirección de Sharan Sharma y un guión de Sharan Sharma y Nikhil Mehrotra. Esta producción de India tiene una duración de 108 minutos.

Sus protagonistas son: Janhvi Kapoor, Pankaj Tripathy, Angad Bedi, Viineet Kumar, Abhiroy Singh, Manav Vij y Vicky Ahuja.

La trama se centra en John Shepherd que pasó 30 años tratando de contactar extraterrestres transmitiendo música a millones de millas al espacio. Después de abandonar la búsqueda, establece una conexión diferente aquí en la Tierra.

Esta producción estadounidense se estrenó en el año 2020, tiene una duración de 16 minutos y está bajo la dirección de Matthew Killip.

Es un documental con intervenciones del protagonista John Shepherd.

