Las recetas de Pier Basile: cómo hacer pimientos rellenos

En el libro Diana in her own words, fueron expresadas las confesiones privadas que hizo Lady Di al biógrafo Andrew Morton hablando sobre su vida en el palacio, su desastroso matrimonio con el príncipe Carlos y la batalla que libró contra la bulimia.

La lucha contra los trastornos alimenticios comenzó luego de que se conociera la infidelidad del príncipe Carlos con su actual esposa, Camilla. Allí, Diana empezó a sufrir y si bien los supo superar, hubo solo un cocinero que ayudó a incorporar hábitos sanos ya que ella no comía carnes rojas ni camarones.

El chef, Darren McGrady, quien trabajó durante 15 años para la corona, y estuvo 11 al servicio de Diana, reveló que el plato preferido eran los pimientos rellenos.

Paso por paso, cómo preparar “pimientos rellenos”, el plato preferido de Lady Di

El cocinero Damián “Pier” Basile enseñó cómo prepararlo y lo acompañó con una salsa ahumada.

Cómo preparar los morrones rellenos

Primero seleccionó los morrones y los cocinó durante diez minutos.

Con un chorrito de aceite freir dos cebollas medianas cortadas chiquitas por un minuto hasta dorar.

Introdujo champiñones, ajo cortado y zucchini cortados en cubitos. Dejarlo sobre el fuego medio.

Agregar el arroz a esa preparación hasta cocinarse por completo.

Cómo preparar la salsa ahumada