Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

Estas dos producciones, muy distintas entre sí, se estrenaron en 2025 y cautivaron a los suscriptores. Tienen pocos capítulos y cada uno dura menos de una hora.

Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.

  • Las miniseries de pocos capítulos son la mejor opción para entretenerte durante un viaje de varias horas.
  • Sirenas es una comedia negra estadounidense con Julianne Moore y Kevin Bacon.
  • La cúpula de cristal es una serie sueca que combina drama, tensión y crímenes sin resolver.
  • La primera tiene cinco capítulos y la segunda, seis; todos duran menos de una hora.

El catálogo de Netflix tiene producciones para todos los gustos, desde telenovelas con cientos de capítulos hasta cortometrajes de apenas unos minutos. Pero si buscás entretenerte durante un viaje, la mejor opción son las miniseries, que te mantienen enganchado durante varias horas.

La plataforma ofrece muchas series de una sola temporada, lo que tiene dos ventajas: te permite cerrar la historia en lo que dura un viaje en micro de larga distancia y, también, interrumpirla sin problemas si el auto en el que viajás frena en una estación de servicio o hacés una escala para cambiar de avión.

Estas dos miniseries son muy distintas entre sí, pero tienen en común que se estrenaron durante 2025 y tienen entre cinco y seis capítulos, así que te garantizan al menos cinco horas de entretenimiento. Elegí la que más te atraiga y disponete a disfrutar el viaje.

Sirenas

Embed - SIRENAS Trailer SUBTITULADO / SIRENS Trailer SUBTITULADO [HD] Milly Alcock

Esta miniserie de comedia negra tiene apenas cinco capítulos y cada uno dura alrededor de una hora. Sigue la historia de Devon, una joven preocupada porque cree que su hermana, Simone, tiene una relación tóxica con su nueva jefa, la enigmática multimillonaria Michaela Kell. Con la idea de ayudarla, decide sumarse a pasar un fin de semana en la lujosa mansión que la mujer tiene en una isla, pero termina enredada en las manipulaciones de Michaela y en las tensiones de clase, poder y lealtad entre hermanas. Actúan Julianne Moore y Kevin Bacon.

La cúpula de cristal

Embed - LA CÚPULA DE CRISTAL Trailer SUBTITULADO / The Glass Dome Trailer [HD] Netflix=15 de abril

Esta serie sueca combina drama, tensión y crímenes en apenas seis capítulos que duran entre 40 y 50 minutos cada uno. La protagonista es Leijla, una criminóloga y especialista en comportamiento que, por un problema familiar, debe regresar repentinamente desde los Estados Unidos a su pueblo natal, Granas. Allí revive traumas de la infancia, ya que es el lugar donde un desconocido la secuestró y la mantuvo cautiva. Ahora, la desaparición de otra niña reabre esas heridas y la obliga a resolver el caso junto a un antiguo compañero de la Policía.

