Las 5 películas más vistas en la historia de Netflix

El top 5 de las películas más vistas en la historia de Netflix

El hombre gris

La película "El Hombre Gris" (The Gray Man, 2022) logró un impresionante total de 139.3 millones de visualizaciones. Los renombrados hermanos Russo han entregado una emocionante propuesta cinematográfica a través del personaje Sierra Six, interpretado por Ryan Gosling.

Este da vida a un agente desencantado de la CIA, perseguido incansablemente por el ex agente temerario y sediento de venganza, Lloyd Hansen (Chris Evans), quien está dispuesto a asumir cualquier riesgo para alcanzar a Six.

Embed

Bird Box

La película "Bird Box" (2021) acumuló un asombroso total de 157.4 millones de visualizaciones. La trama nos sumerge cinco años después de la invasión de la Tierra por una especie insidiosa que induce al suicidio. Malorie (Sandra Bullock), madre de dos niños, ha logrado mantenerse oculta junto a un grupo de supervivientes, luchando contra las amenazas implacables de este nuevo y peligroso mundo.

Embed

The Adam Project

La cinta "The Adam Project" (2022) alcanzó una impresionante marca de 157.6 millones de visualizaciones. La historia sigue a Adam Reed, un niño de doce años que está atravesando el duelo por la reciente pérdida de su padre. En medio de su dolor, se encuentra con un piloto ensangrentado que resulta ser una versión más adulta de él mismo, revelando un viaje en el tiempo que desencadenará una serie de eventos extraordinarios.

Embed

No mires hacia arriba

No mires hacia arriba (Don't Look Up, 2021), 171.400.000 vistas. Dos humildes astrónomos, interpretados por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio descubren un cometa que se precipita hacia la Tierra y que extinguirá a toda la vida en cuanto alcance la atmósfera.

Embed

Red Notice

La película "Red Notice" (2021) tuvo 230.9 millones de visualizaciones. La trama sigue al agente del FBI John Hartley, interpretado por Dwayne "La Roca" Johnson, quien se embarca en la investigación del robo de uno de los tres valiosos huevos que Marco Antonio entregó a Cleopatra

En un giro intrigante, el ladrón resulta ser Ryan Reynolds, pero aunque Hartley recupera el objeto robado, una astuta ladrona llamada Black, personificada por Gal Gadot, lo sustituye por una réplica falsa, desencadenando una serie de complicaciones en la trama.