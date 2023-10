Las 5 películas destacadas que llegarán en octubre a Netflix: cuáles son y por qué no te las podés perder

Luego de culminar septiembre junto a una extensa lista de producciones que han dejado la vara alta entre la audiencia, Netflix vuelve a redoblar la apuesta junto a prometedores títulos que llegarán en octubre. De principio a fin, el líder del streaming estrenó grandes producciones como la versión live action, One Piece de Steven Maeda (The X-files) y Matt Owens (The Defenders) y cerró junto a un mediometraje con estreno exclusivo, del director Wes Anderson titulado La maravillosa historia de Henry Sugar.