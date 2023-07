Lali Espósito confesó cómo fue su última relación: "Lo que me pasa en la intimidad..."

En diálogo con el podcast Se Regalan Dudas, Lali Espósito fue consultada por el tópico y aseguró: "Las relaciones abiertas me gustan mucho. Hace tiempo tuve un vínculo que era como un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas de lo que me pasa en la intimidad". Con estas palabras, la artista envió un claro mensaje a todos sus fanáticos en medio del escándalo contra Nacha Guevara.