La vida familiar de Lionel Messi: hijos, rutina y nada de fútbol

“Tener dos hijos y estar esperando otro es fantástico. El primero fue una sensación increíble, el segundo lo mismo y el tercero seguramente sea igual”.

Consultado por la comprensión de sus hijos acerca de su popularidad, Messi dijo que "Mateo obviamente no lo entiende y Thiago, más o menos, pero no del todo. En casa Thiago me ve y me dice 'Leo Messi' porque es lo que escucha de sus amiguitos y Mateo mira raro cuando alguien se acerca a pedir una foto o un autógrafo”.

En cuanto a su rutina diaria con los chicos, relató cómo son sus días: “Por la mañana los llevo al colegio y cuando regreso de entrenar prácticamente ya salimos para recoger a Thiago. Cuando sale del colegio intentamos pasar ese rato juntos con Antonela y Mateo hasta la hora de la cena. Los acostamos y no mucho más, intentamos hacer cosas entre nosotros para pasar el tiempo. Todo muy normal en una familia”.

“Con los niños se terminaron las siestas y la verdad es que las extraño"

Messi afirmó que sus hijos “no son de pedir mucho jugar al fútbol” y que en su casa tampoco se habla del tema “salvo algo muy concreto que suceda en el club o en la Selección”.

Con la paternidad, el rosarino renunció al descanso por la tarde, un momento sagrado en los primeros años de su carrera. “Con los niños se terminaron las siestas y la verdad es que las extraño. El único día que duermo siesta es cuando estamos concentrados”.

Messi reconoció desde “hace años” que se cuida con la alimentación y no dudó que señalar el chocolate como lo que más le costó borrar de su dieta, aunque de vez en cuando es un gusto que suele darse.

Finalmente, el argentino admitió que en el futuro no tiene pensado, de momento, dedicarse a la carrera de entrenador: “No sé qué haré. Hemos hablado varias veces en la familia sobre en qué ocuparé mi tiempo una vez se acabe mi carrera de futbolista, pero es algo que no tengo definido. Siempre dije que como entrenador no me veo, no lo siento. No sé, todavía me quedan varios años de carrera y luego ya veremos”, concluyó.