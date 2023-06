La realidad detrás del desplante en vivo de Messi a Sofi Martínez: ¿Lo retó Antonela Roccuzzo?

Las redes sociales explotaron cuando comenzaron a hilar hechos, se dieron cuenta que luego de la buena actitud de Messi con la periodista de TV Pública en Qatar y la atención que le brindó en ciertos momentos en los que no se prestaba a muchas entrevistas.

Lo curioso era el cariño con el que el 10 la miraba mientras ella le expresaba su admiración y el agradecimiento de todo el país. Pero el fin de semana se lo cruzó en el vestuario de Boca y apenas llegó, Messi huyó rápidamente junto a Ángel Di María.

Es por eso que comenzó la especulación: ¿Fue Antonela? Aseguran que, por pedido expreso de la madre de sus hijos, se habría alejado de Sofi. Pero otra de las teorías es que el rosarino se había enojado con la periodista por filtrar una información off the record.

Video: el incómodo momento que vivió Sofi Martínez en el vestuario con el Coco Basile

La periodista Sofía Martínez ingresó al vestuario de La Bombonera donde se encontraban los jugadores de la Selección argentina para poder entrevistarlos en la previa a la despedida de Juan Román Riquelme, momento en el que Alfio Basile reaccionó de una forma llamativa y se generó una incómoda situación.

Cuando le acercó el micrófono, el entrenador le explicó: "Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres". Inmediatamente después, se dirigió a la otra punta del lugar, momento en el que pudo conversar con Diego Placente y Pablo Aimar.