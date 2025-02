La pregunta que tuvo que responder Valu Cervantes antes de perdonar a Enzo Fernández

Por otro lado, la influencer reconoció que la separación sirvió para que Fernández tomara dimensión de lo que realmente quería. “Nos dimos cuenta –él más que nada– de cuánto nos extrañábamos como familia”, señaló en una entrevista con Desayuno Americano.

Valu Cervantes historia Enzo Fernández quiso saber si Valentina Cervantes había estado con alguien más, pero ella prefirió no responder. @valucervantes

El motivo de la reconciliación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Uno de los factores determinantes en la decisión de retomar la relación fue el bienestar de sus hijos. Cervantes destacó que, más allá de cualquier conflicto, siempre se consideraron una familia unida. La distancia les permitió reflexionar y valorar lo que habían construido juntos.

Enzo Fernández, por su parte, comprendió el impacto que tuvo la separación y expresó su deseo de recomponer el vínculo. Cervantes explicó que, aunque ambos son jóvenes, entendieron que aún tenían mucho por compartir y que su historia no había terminado.

La respuesta de Valu Cervantes a la pregunta de Enzo Fernández

Los rumores sobre una posible infidelidad del jugador circularon en redes, pero la modelo dejó en claro que no piensa remover el pasado. “Si empezamos con esos reclamos, la relación comienza mal”, afirmó.

Además, reconoció que Fernández quiso saber si ella había estado con alguien durante la separación, pero que esa charla quedó ahí. Según su visión, lo importante era enfocarse en el presente y no en lo que ocurrió mientras estuvieron distanciados.

Cómo sigue la historia de amor

Tras la reconciliación, Cervantes continuará viajando entre Argentina y Londres. Explicó que su hija ya comenzó el colegio, por lo que deberá organizarse para dividir su tiempo entre ambos países.

Sobre su adaptación a la vida en el extranjero, aseguró que su prioridad no es el dinero ni el lujo, sino la estabilidad familiar. “No me interesa lo económico, si tengo que vivir en una casa en Londres, lo hago y si tengo que vivir en un dos ambientes, vivo igual”, sentenció.

Valentina Cervantes La modelo explicó que la reconciliación se dio tras una charla clave en Año Nuevo. Instagram

Finalmente, reflexionó sobre lo que aprendió en estos meses separados y destacó que su experiencia en Argentina le permitió descubrir una faceta de sí misma que desconocía.