La predicción de Carlos Maslatón en Duro de Domar: quién será el ganador de Gran Hermano

"Arrancó bien, los dos primeros meses fueron muy buenos. Luego empezaron a 'manijear', cambiaron el reglamento, meten gente...", protestó el panelista del programa que conduce Pablo Duggan.

Al momento de enfocarse en los números de las votaciones, Maslatón aclaró que "no sé los números, no sé si hay fraude". Y enseguida apuntó contra el influencer, que se ofreció para controlar los guarismos: "Estoy de acuerdo en un 80% con lo que dijo Maratea. Con el final no porque no puede hacer un conteo de nada".

El pronóstico de Carlos Maslatón sobre Gran Hermano

"Yo lo venía siguiendo minuto a minuto. Lo que pasa es que tuve que interrumpir el monitoreo porque me tuve que ir al Mundial", describió el abogado acerca de su preferencia por el reality show.

Maslatón remarcó que no está de acuerdo con las modificaciones que hizo la producción de GH y hasta se animó a pronosticar a la ganadora: "¿Para qué hicieron esto? Ahora entra Alfa de nuevo. Está todo armado para que gane Julieta Poggio".