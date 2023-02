La nueva programación de las radios del Grupo Indalo con grandes estrenos

Para Aníbal Fernández, "Cristina Kirchner no está proscripta"

La grilla de los fines de semana presenta varias continuidades y otras novedades. Darío Villarruel sigue con Secreto de Sumario (sábados y domingos a las 7), Liliana López Foresi con su Reloj de Arena (domingos a las 10), Juanca Molina hace Rompiendo Moldes (domingos a las 12) y Teté Coustarot continúa con el clásico Qué Noche Teté (sábados y domingos a las 22).

Los sábados se presentan con flamantes incorporaciones como las de Juan Amorín (a las 10), Alfredo Serrano Mansilla (a las 12), Marcos Cittadini (a las 18) y Fernando Alonso (a las 20).

Los domingos, para cerrar el fin de semana bien actualizado, debutan Sofía Caram (a las 14) y Andrés Lerner y Nazarena Lomagno (a las 17). Mientras tanto, Tuny Kollmann irá en el nuevo horario de las 19.

Ronnie Arias Radio Pop

La Pop, en el 101.5 del dial, se refuerza con un conductor de lujo: Ronnie Arias, que conducirá Sanata en la Pop, de lunes a viernes de 13 a 16, acompañado por Sofi Fidalgo y Romina Carballo.

Elizabeth Vernaci regresa con La Negra Pop en su habitual horario de 9 a 13. Antes de la Negra, de 6 a 9, abre la mañana Roberto Pettinato. Uno que cambia de horario es José María Listorti que, con su ciclo Re Tarde, irá ahora de 16 a 19. Otra de las novedades es el arribo de Maitena Aboitiz, que acompañará tu regreso a casa con la mejor música. A las 21, La Noche Paranormal se apodera de la señal con la conducción de Hector Rossi.

Vale FM

Vale FM, en la 97.5, comienza el año con toda: regresan Flor Bertotti con Días y Flores (de 10 a 12), Ale Maglietti (8 a 10), Gastón Gaspar (18 a 20) y Mariel Alvarez (20 a 24).

La gran novedad para esta temporada es el estreno de Valentonados, el programa que presentará Julieta Camaño junto a Ger Mallo de lunes a viernes de 12 a 15. Finalmente, la mejor música llegará con Fati Soares, quien además conducirá el Ranking Vale, los sábados a las 11.

onejpg.jpg Radio One festeja su cuarto aniversario

Por último, la One 103.7 se mete en el mundo de los programas por streaming, una tendencia que no para de sumar adeptos en todo el mundo. One+ se llama el show pensado para que estés al tanto de las tendencias, el otro lado de tus personajes preferidos, historias sorprendentes y entrevistas, con la conducción de Delfi Sciannamea, Damián Popochi Muñoz y Facu Díaz.

One+ se podrá escuchar y ver a través del canal de One en YouTube de lunes a viernes de 10 a 13 horas. El resto de la programación tendrá, como siempre, la mejor música junto a Fran Gauna, Bruno Aversano, Ger Mallo y María del Mar Rocha.