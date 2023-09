La miniserie que es furor en Netflix sobre hábitos y zonas en las que se puede vivir hasta los 100 años

Con un total de cuatro episodios de 40 minutos cada uno, el explorador y exitoso autor Dan Buettner guía una aventura por los lugares con mayor longevidad del mundo.

Este documental traslada al espectador por todo el mundo para investigar la dieta, las costumbres y el estilo de vida de las personas que disfrutan de vidas largas y plenas. Buettner analiza cómo se puede seguir el mismo ejemplo para lograr una mayor longevidad, porque lo que promueve una vida larga y sana también es lo que hace que valga la pena vivir.

Esta miniserie se ambienta a principios de la década del 2000, donde el exitoso autor y aventurero Dan Buettner colaboró con National Geographic en una iniciativa para desentrañar la fórmula de la longevidad. Exploró el mundo durante años en busca de lugares donde la gente viviera mucho más que el promedio, y así surgió el concepto de las “zonas azules”.

Las expediciones hallaron zonas azules en Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (Estados Unidos). Allí, Buettner descubrió que las tasas de personas mayores de 100 años eran las más altas del mundo. Si bien los habitantes de esos cinco lugares guardan secretos únicos, también tienen costumbres sorprendentemente comunes que demostraron ser efectivas para promover una vida larga y sana.

