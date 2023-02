La microbikini de Claudia Albertario ideal para combatir la ola de calor

Al igual que la mayoría de los famosos que se alejaron de la pantalla chica donde saltaron a la fama, usa sus redes sociales para compartir con sus seguidores su nueva vida como influencer de la moda y vida fit. Así lo hizo Claudia Albertario, quien mostró su look para combatir el calor en este verano 2023.

La también actriz se posteó una serie de instantáneas donde se la ve posando con una microbikini color chocolate acorde a las tendencias de esta temporada. En la parte superior lució un corpiño con taza soft anudado en la parte delantera y con breteles anchos, estilo musculosa.

Claudia Albertario microbikini Instagram

Mientras que en la parte inferior, la colaless es de tiritas a los costados con el accesorio de moda, las argollitas que lo hacen regulable. Además, a su look le sumó un sombrero de paja estilo vaquero con el pelo atado, un rodete bajo.

Claudia Albertario confirmó su relación con Federico Bal

La modelo habló sobre los rumores que la vinculaban con el hijo de Carmen Barbieri luego de los chats filtrados con ella y con Estefi Berardi. Consideró que tienen muy buena relación porque son amigos, pero aseguró: “Pasamos la línea de amor fraternal”.

El actor y bailarín fue expuesto en los medios por una serie de chats con diferentes mujeres del mundo del espectáculo en los que se hacía explícita la infidelidad a su novia Sofía Aldrey. Una de esas conversaciones fue con la participante del reality The Challenge que empieza este lunes por Telefe.

“Soy una mujer libre que no tiene que dar explicaciones a nadie, pero me asusta la sobreexposición. Estoy separada hace meses, en lo que es una separación cordial y llena de entendimiento. Pero no deja de ser una separación y es un duelo”, expresó.

En exclusiva para Mariana Brey para Rating Cero explicó que su relación siempre fue buena: “No es porque no haya existido algo entre dos adultos separados o separándose. En el chat había consejos de amigos para seguir peleando por ese amor si es que aún existía”.