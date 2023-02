Claudia Albertario confirmó cómo es su relación con Fede Bal: "Soy una mujer libre"

El actor y bailarín fue expuesto en los medios por una serie de chats con diferentes mujeres del mundo del espectáculo en los que se hacía explícita la infidelidad a su novia Sofía Aldrey . Una de esas conversaciones fue con la participante del reality The Challenge que empieza este lunes por Telefe.

Luego de tantas versiones, la actriz explicó cómo había sido la situación y aclaró su relación sentimental con quien fuera su marido.

“Soy una mujer libre que no tiene que dar explicaciones a nadie, pero me asusta la sobreexposición. Estoy separada hace meses, en lo que es una separación cordial y llena de entendimiento. Pero no deja de ser una separación y es un duelo”, expresó.

En exclusiva para Mariana Brey para Rating Cero explicó que su relación siempre fue buena: “No es porque no haya existido algo entre dos adultos separados o separándose. En el chat había consejos de amigos para seguir peleando por ese amor si es que aún existía”.

La palabra de Fede Bal en medio de su escandalosa separación con Sofía Aldrey

El actor Fede Bal protagoniza uno de los escándalos de la temporada de verano tras darse a conocer una gran cantidad de chats con varias mujeres, motivo que generó su separación de Sofía Aldrey.

https://twitter.com/socioseltrece/status/1624043818319224833 En exclusiva, Fede Bal habló con #SociosDelEspectaculo sobre su escandalosa separación con Sofía Aldrey. pic.twitter.com/LFNwJCzhFU — Socios del espectáculo (@socioseltrece) February 10, 2023

“Chicos yo los respeto un montón. Saben lo mucho que los quiero. Es un momento super especial para mí y no tengo ganas de hablar”, le dijo al móvil del programa Socios del Espectáculo.

Al hijo de Carmen Barbieri se lo pudo ver muy tranquilo y continuó su explicación: “A la única persona que hay que pedirle disculpas, que tengo que pedirle disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado, lo hago públicamente”