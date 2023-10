La Joaqui reveló cómo fue su difícil infancia en Costa Rica: "Mi mamá..."

“Me crie en Costa Rica, pero cuando era una selva nada más. Admiro un montón a mi mamá porque ella fue mamá y la sociedad esperaba que actuara de una manera y ella siguió sus seños igual, conmigo”, remarcó el esfuerzo de su madre para dejarle la enseñanza de luchar por sus deseos.

La dura infancia de La Joaqui en Costa Rica junto a su mamá

La vida de La Joaqui en tierra costarricense no fue de lujo y hasta le tocó sufrir bullying en la escuela. “Mi mamá tenía dos trabajos, entonces yo tenía que lavarme el uniforme sola para ayudarla a ella. Y también, mis compañeros no lo entendían y me decían ‘ahí viene la sucia’. Imagínate a los 8 años, cómo te lavabas la ropa”, agregó.

La jurado de Got Talent Argentina contó lo que padeció: “No me olvido más: en Costa Rica los pupitres son uno solo y decían ‘ahí viene la sucia’ y hacían una ronda alrededor y yo me quedaba en el medio y me agarraba bronca, me re enojaba y no iba al colegio”.

Sin embargo, esa experiencia hizo que ella lo tomara como un aprendizaje para su vida y poder darle valor a las cosas. “Pese a que lo sufrí un montón a eso, también le re agradezco todo eso a mi mamá porque si no hubiera pasado necesidad, no tendría ni idea de lo que es un lujo”, cerró.