La inesperada crítica de Dibu Martínez contra Rodrigo De Paul

El extravagante look de Tini Stoessel por el que recibió cientos de críticas

Durante una entrevista con el segmento Simply The Best de GOAL, Dibu Martínez fue consultado por sus compañeros con peor vestimenta y sorprendió con su respuesta. "El que peor se viste en la Selección probablemente sea De Paul. Siempre usa ropa grande y no es mi estilo", aseguró entre risas.