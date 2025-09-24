La impresionante transformación de Peso Pluma: así se ve ahora El artista mexicano sorprendió en redes sociales con un nuevo look que desató especulaciones sobre un próximo proyecto musical.







El cantante reveló en TikTok un rapado que rompió con su estilo previo.

La transformación de Peso Pluma volvió a sacudir el mundo digital. El cantante de corridos tumbados, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, dejó atrás el estilo que lo acompañó durante más de un año para mostrar un cambio total. A través de un video en TikTok, reveló su nuevo corte buzzcut, un rapado al ras que ya impone tendencia entre figuras del deporte y la música.

El clip, grabado junto a una piscina y bajo el sol, lo muestra con un atuendo deportivo sencillo: camiseta blanca de tirantes y short negro. Más allá del look, lo que llamó la atención fue su renovada presencia física, marcada por tatuajes visibles y un físico trabajado en el gimnasio. La reacción de sus seguidores fue inmediata, llenando los comentarios de halagos y teorías sobre lo que vendrá en su carrera.

El video encendió rumores de que este cambio visual podría estar vinculado al lanzamiento de un nuevo álbum. Comentarios como “Ya viene la nueva era” o “Se cambió el cabello, se viene música” dominaron las redes, alimentando la expectativa entre sus millones de fans.

Quién es Peso Pluma Peso Pluma se ha convertido en uno de los referentes del regional mexicano contemporáneo. Nacido en Guadalajara en 1999, alcanzó proyección internacional gracias a temas como Ella baila sola. Su imagen ha sido parte de su sello personal: primero con el mullet que se volvió icónico —y que incluso inspiró disfraces de Halloween—, luego con estilos más sobrios como el “taper fade”, hasta llegar a este buzzcut que marca una nueva etapa.

Cada cambio de imagen ha coincidido con momentos claves de su trayectoria: colaboraciones con artistas internacionales, lanzamientos discográficos como Éxodo y una creciente influencia en la moda urbana. Su capacidad de reinventarse lo consolidó no solo como músico, sino también como figura cultural de una generación. Peso Pluma Los comentarios de los fans vincularon el nuevo look con la llegada de música inédita. Redes Sociales Hoy, con este corte radical, Peso Pluma demuestra que la innovación estética sigue siendo parte de su estrategia artística y que la conexión con su público trasciende la música. La incógnita ahora pasa por si este look será la antesala de un nuevo capítulo en su carrera.