La impresionante transformación de Bruce, de Matilda: así se ve hoy Jimmy Karz El recordado actor, que protagonizó la icónica escena de la torta de chocolate, dejó la actuación para seguir un camino inesperado y alejado de Hollywood.







La interpretación de Jimmy Karz, como Bruce en Matilda, quedó en la historia del cine.

En la recordada película Matilda, Bruce se convirtió en uno de los personajes más queridos gracias a su espíritu sereno y un particular equilibrio entre timidez y valentía. La escena en la que es obligado a comer una inmensa torta de chocolate, como castigo de la directora Tronchatoro, quedó grabada en la memoria del público. Aquel momento, cargado de tensión y desafío, marcó un punto de quiebre en la historia y consolidó el lugar de este alumno rebelde dentro del relato.

El encargado de darle vida fue Jimmy Karz, quien tenía apenas 12 años cuando interpretó a Bruce. Su aspecto de preadolescente, cara redonda, pecas y una sonrisa pícara, resultó fundamental para que el personaje quedara inmortalizado en el cine de los años 90. Sin embargo, el camino del joven actor no se extendió por mucho tiempo en Hollywood.

Luego del éxito de Matilda, Karz apareció en 1998 en la comedia romántica The Wedding Singer, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, en un papel breve que pasó casi inadvertido. Ese mismo año participó en un episodio de ER Emergencias. En 2013, se sumó al reencuentro del elenco de Matilda, pero más allá de ese evento, mantuvo un perfil bajo y lejos de los focos.

Jimmy Karz actualidad Tras breves apariciones en The Wedding Singer y ER Emergencias, Karz decidió alejarse de la actuación para continuar sus estudios y formarse en otra área. @thecitycelebs A qué se dedica Jimmy Karz La retirada de la actuación estuvo ligada a una decisión consciente de cambiar de rumbo. Según datos de The City Celebs, en 1998 Karz completó sus estudios en la Millikan Middle School, para luego finalizar la secundaria en Grant High School en 2002. Su primera elección académica fue la carrera de Comunicación en St. John’s University, etapa en la que llegó a desempeñarse como asistente de producción en MTV News.

Jimmy Karz Bruce 2 Actualmente, el exactor de Matilda ejerce como médico osteópata, luego de graduarse en el Colegio de Osteopatía Médica de Philadelphia y dejar atrás su carrera artística. Con el tiempo, optó por un giro radical: estudiar medicina. Se graduó en el Colegio de Osteopatía Médica de Philadelphia, dejando atrás definitivamente la industria audiovisual. Este viraje, inesperado para quienes lo recordaban como un niño con futuro en el cine, respondió a una vocación que priorizó sobre las luces y la fama. Hoy, su imagen dista de la que se vio en pantalla: luce más espigado, con un estilo cuidado y una vida centrada en su labor profesional.