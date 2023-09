La fuerte pelea de Alex Caniggia en Gran Hermano España que sus compañeros no perdonaron

El enfrentamiento se produjo con la modelo venezolana Oriana Marzoli luego de que ésta le reprochara su condición de millonario, en medio de un juego propuesto por la producción del programa. El comentario no pasó desapercibido y despertó la ira de Caniggia.

“Yo entro a jugar de verdad y no soy como esta persona multimillonaria que le da igual tirar todo el dinero que tenemos aquí sin pensar en el resto. No, no soy”, comentó la influencer.

Enseguida, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis reaccionó y le consultó: “¿Vos me tenés bronca o envidia?”. Sin dudarlo, la joven aseguró: “¿Envidia, amor? Si, yo desearía ser tú de verdad… he nacido en otro cuerpo”.

En ese momento, el argentino comenzó a subir el tono de la conversación y lanzó: "¿Qué tiene que ver lo que decís?". Marzoli le pidió al conductor del programa, Ion Aramendi, que intervenga pero Caniggia se adelantó y la criticó: “Qué ridícula que sos, ridícula”.

El momento de tensión, que se vivió durante la emisión de este martes, fue comentado por el resto de los participantes y, al pasar por el confesionario, castigaron a Caniggia que se convirtió, en la primera gala de nominaciones, en el jugador con más votos negativos.

El periodista Agustín Rey compartió la captura de la placa de nominados de la edición española de GH VIP, donde se puede ver que el exconductor de Los desconocidos de siempre acumuló 24 votos, 9 más que los participantes que quedaron en segundo lugar.