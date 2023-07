La fuerte acusación de Marcela Tauro a Marley: "Hablemos de todo"

Y agregó: “Y habría una denuncia, no es que no. No es la de la persona que apareció en Crónica. No sé exacto de qué es, pero sé qué hay una”.

Pero cuando Guido Záffora confirmó que Survivor se iba a estrenar en 2024, expresó: “Igual, déjenme ver ¿a qué día estamos hoy? Recordemos que en el Martín Fierro hicieron el adelanto y ¿en qué quedó eso? Ya sé que no es para ahora…pero iba a serlo”.

Telefe sorprendió a Marley con una determinante decisión sobre su futuro

Marley ya grabó Expedición Robinson en Colombia tras intensas semanas y Telefe tenía previsto que comenzara a fines del 2023. Sin embargo, las autoridades del canal se reunieron y tomaron una decisión que afecta principalmente al conductor.

El programa se llamará Survivor, pero será también Expedición Robinson como lo conocemos acá, en su momento conducido por Julián Weich. Lo cierto es que estaba todo dispuesto para que se lanzara en 2023, pero por “tiempos televisivos” pasará a estrenarse en 2024. ¿Qué dirá Marley al respecto?