La emotiva despedida de Paulo Dybala tras casarse con Oriana Sabatini: "No fueron muchos meses..."

Para finalizar, apuntó contra la directiva del club italiano: "El fútbol muchas veces es injusto... Gracias por todo y te deseo lo mejor para tu futuro". Esta última oración llena de ilusión a los hinchas de Boca Juniors, ya que tanto Leandro Paredes como la Joya quedan libres el 30 de junio de 2025 y podrían reencontrarse con el entrenador en el Xeneize el próximo año.

