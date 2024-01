La China Suárez apostó por una microbikini rosa que combinó con un moño y causó furor

China Suarez microbikini rosa Instagram

A pesar de algunos comentarios negativos en redes sociales que calificaron su look como "infantil", la China Suárez respondió con firmeza. La actriz enfatizó su derecho a vestirse como quiere, sin buscar la aprobación de otros. Resaltó su independencia y rechazo a las críticas despectivas hacia su estilo o su cuerpo.

Jimena Barón recibió el 2024 desde la playa y con una microbikini combinada

Jimena Barón compartió en redes sociales una foto luciendo una microbikini mixta desde la playa. La cantante y actriz, marcó tendencia con sus últimas fotos vistiendo un traje de baño combinado. Nuevamente optó por un diseño llamativo y audaz que sorprendió a sus seguidores. Para celebrar la llegada del 2024, disfrutó de un día de playa en compañía de su hijo Momo y su novio, Matías Palleiro, eligiendo para la ocasión un conjunto que es esencial en la temporada.

En su publicación en Instagram, posó relajada sobre la arena, sosteniendo un libro, con un conjunto de baño de diseño mixto. El corpiño, en un tono beige y con un corte triangular, se destacó por una arandela decorativa en el frente. Complementó este top con una bombacha colaless de tonos amarillos y naranjas, estilo batik con puntos negros. Para completar su look de playa, la cantante eligió unos anteojos de sol negros XL de diseño cuadrado, un collar choker de cuentas blancas y una variedad de pulseras multicolores.

En el pie de foto, Jimena Barón aprovechó para compartir una reflexión personal con motivo del Año Nuevo. “Este año nuevo me costó pedir deseos porque tengo todo. Solo pedí seguir con salud para disfrutarlo muchos muchos años más. Que tengan todos un hermoso comienzo de año y ojalá pronto les pegue el viejazo de valorar la tranquilidad y la simpleza como me pasó a mí”, escribió, compartiendo su gratitud y deseos con sus seguidores. Esta publicación, que también incluyó fotos de su familia, sumó miles de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron sus palabras y su look.