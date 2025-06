La categórica ovación en los Premios Gardel tras la dedicatoria de Teresa Parodi a Cristina Kirchner

“Di no al discurso de odio que reina en nuestro país hoy; digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro a instituciones prestigiosas, digo no a la persecución y estigmatización a los que piensan distinto”, indicó Parodi con el micrófono en mano.

Por su discurso tras ganar en los #PremiosGardel2025 y su dedicatoria a Cristina Kirchner pic.twitter.com/nksisWGxMB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 19, 2025

Fue entonces que, como era esperado, expresó: “Si ustedes me lo permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo, muy especialmente, a Cristina Fernández de Kirchner”.

El evento también tuvo las expresiones de Dillom, quien terminó uno de los discursos y dijo “Viva Perón”, mientras que Lali Espósito ganó un premio luego de Parodi e indicó que suscribía totalmente a todas las palabras.

Premios Carlos Gardel 2025: Lali Espósito fue una de las grandes ganadoras de la noche con su hit "Fanático"

La cantante Lali Espósito ganó el premio Carlos Gardel 2025 en las categorías "Mejor Videoclip Corto", "Mejor canción de Pop" y "Canción del año" con su hit "Fanático", un tema que generó revuelo por contener referencias directas al presidente Javier Milei.

En la 27ª ceremonia organizada por la Cámara Argentina de Producciones de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), la cantante dedicó su premio a "los fanáticos que saben dónde colocar su amor y los que no saben".

"Quiero compartirlo con esos fanáticos, justamente. Con esos fanáticos que acompañan, que saben donde colocar su amor, y lo ponen en la pasión, en acompañar, en el acampar para un show, en bancarse todas, en defender en las redes sociales. Y también se lo dedico a esos fanáticos que no saben donde poner su amor y que lo colocan en un lugar de mierda. Pero lo bueno es que podemos hacer canciones como estas para mandarles un beso muy grande", expresó Lali Espósito.

"Así como el arte es un hecho colectivo, toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva. Nadie está solo en esta, y el que piense eso, para mí, humildemente, está errado. Así que todos juntos podemos encontrar un lugar mejor y, mientras tanto, pasar el rato haciendo música y haciendo cosas que estén buenas, para que la gente se sienta acompañada, amada y que no está sola, que es lo más importante. No estamos solos", remarcó la artista.