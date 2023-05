La cantante australiana Sia fue diagnosticada con un trastorno de espectro autista

La cantante australiana Sia aseguró recientemente que padece autismo y que se enteró de ello a una avanzada edad. "Estoy en el espectro, y estoy en recuperación" , reveló en su reciente aparición en el podcast Rob Has a Podcast.

La además cantautora, productora, actriz, directora y escritora de 47 años, no detalló cuando recibió el diagnostico, sin embargo compartió con los oyentes que "aprendió aceptarse a sí misma sin pedir disculpas" .

Al respecto, y después de haber entendido que es lo que la había aquejado durante tantos años, Sia confesó sentirse por fin ella misma. "Durante 45 años me he sentido como 'Tengo que ponerme mi traje humano'. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma. Nadie puede conocerte y amarte cuando estás lleno de secretos y viviendo avergonzado", completó.

Sia, cuyo nombre completo es Sia Furler, hizo la revelación dos años después de ser criticada por dirigir y producir la cinta Music. Esta cuenta la historia de Kazu “Zu” Gamble (Kate Hudson), una traficante de drogas que debe cuidar a su media hermana, Music Gamble, quien es una autista no verbal.

La obra fue interpretada por Maddie Ziegler, actriz y bailarina que colaboró en muchos videoclips de la artista australiana pero que no se encuentra dentro del espectro autista, lo que causó el descontento de esta comunidad.

En el momento de las críticas sobre su filme, la nominada al Grammy se defendió en Twitter así: "Mi corazón siempre ha estado en el lugar correcto" e instó a los críticos a "ver mi película antes de juzgarla".

A partir de las duras críticas recibidas, decidió cerrar temporalmente su cuenta oficial Twitter, pero además aseveró que mientras estuviera en proyección, Music abriría con el siguiente mensaje: "De ninguna manera, Music aprueba o recomienda la inmovilización para las personas autistas. Hay terapeutas ocupacionales autistas que se especializan en procesamiento sensorial, a quienes se les puede consultar sobre formas seguras de dar terapia propioceptiva y de presión profunda en caso de un colapso".

Además, la intérprete de Chandalier, se disculpó en sus redes sociales por no haber hecho una "buena investigación" del espectro autista y aseguró que "escuchó a las personas equivocadas".

"Planeo eliminar las escenas de inmovilización de todas las copias futuras. Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no fue lo suficientemente amplia”, escribió en la cuenta del pajarito poco antes de eliminarla.