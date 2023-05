La anécdota de Dady Brieva y la Chipi sobre la candidatura de Alberto Fernández en 2019

Mientras Pablo Duggan , conductor del ciclo, y el resto de los panelistas se referían a la convocatoria que el peronismo realizó para el 25 de mayo , donde realizarán un fuerte pedido para que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta, Anchipi recordó una particular situación que vivió con su esposo.

"Cuando se anunció la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia", comentó la bailarina para dar contexto e introducir al relato: "Dady estaba haciendo una entrevista en el baño, hablando con una radio...".

En ese momento fue interrumpida por Pablo Duggan que quiso saber: "¿En serio cuando uno lo entrevista a Dady está en el trono haciendo la nota?". "No chicos, no. Tenemos un banquito, donde nos sentamos", explicó la Chipi.

"Bueno, él estaba en el baño y yo estaba mirando la tele y empiezo a ver... Y le empiezo a decir colgá, colgá, vení", explicó. "¿Pero qué pasó?", contó que le preguntó el humorista sobresaltado. "Colgá, mirá lo que está pasando", continuó. "Y él me decía pero estoy en una entrevista", le respondió su esposo.

Luego de terminar la nota telefónica, Dady y Chipi se quedaron sorprendidos con la noticia de la candidatura de Alberto Fernández en 2019. "Y bueno, nos quedamos ahí en la cama llorando", relató la Chipi.

"No, no digan eso. Ahora con el diario del lunes cualquiera, ¿no?", les señaló Duggan. "No, de verdad. Nos quedamos llorando en la cama", explicó ella. "Pero contás todo vos", le reprochó con humor el conductor de Peronismo Para Todos a su esposa pero luego confirmó: "Fue sorprendente".