Juli Poggio lució un look espectacular con un top muy chico y un tapado violeta La modelo sorprendió en la apertura del BAFWEEK con un outfit cargado de tendencias, donde el color y las texturas fueron protagonistas.







La ex Gran Hermano sorprendió a todos con su atuendo en el Bafweek. Redes sociales

La apertura del BAFWEEK volvió a reunir a los nombres más destacados de la moda argentina. Entre ellos estuvo Juli Poggio, quien se llevó todas las miradas con un conjunto que no pasó desapercibido.

Lejos de pasar inadvertida, la modelo apostó por un mini top de corte recto, diminuto y ajustado como si fuese parte de una bikini, en tela negra satinada que brillaba bajo las luces. Acompañó la prenda con un short del mismo tono, ultra corto y de tiro bajo, que a su vez estaba cubierto por una falda semitransparente de encaje con bordados de hilos plateados. Esta última pieza aportaba movimiento y destellos cada vez que caminaba, generando un efecto casi hipnótico.

juli-poggio-bafweek El detalle que terminó de coronar su look fue un tapado largo de peluche violeta intenso, con un acabado mullido y de textura volumétrica. La prenda, de hombros amplios y caída relajada, contrastaba con la silueta ajustada del conjunto inferior, logrando un juego de proporciones muy marcado. Para reforzar el aire teatral, eligió unas botas bucaneras de charol negro con taco stiletto, que sumaban brillo y estilización. El toque final lo dieron unos lentes de sol oversize, de marco grueso, un guiño al estilo urbano que tanto le gusta.

La propuesta de Juli Poggio para terminar con la pobreza Más allá del look, Poggio también sorprendió al referirse a un tema que trasciende la moda. En una charla con la prensa, mencionó que sueña con impulsar proyectos que puedan conectar la industria textil con el trabajo comunitario, especialmente con mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.