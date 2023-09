Jorge Rial volvió a Colombia y se reencontró con los médicos que le salvaron la vida

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial)

Pero pasados los cuatro meses, decidió volver a ese país con un gesto de agradecimiento. “Les presento a todos mis ángeles guardianes colombianos. Todos me salvaron la vida. No solo por ser excelentes profesionales sino por ser bellísimas personas”, aseguró en Instagram.

“Desde Milena hasta la última/último enfermera/o que me baño, me cuidó, me traía los medicamentos o simplemente me sonreían”, agregó y lo acompañó con un texto de David Bowie de fondo.

Y nombró a cada uno con una descripción en particular. “Fue una alegría volver a verlos y abrazarlos. Agradecido para siempre. Parte de mi vida hoy le pertenece a Colombia. Y pude irme caminado de la Clínica del Country. Era una cuenta pendiente. Gracias. Gracias. Gracias”, concluyó.