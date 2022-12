Jorge Rial, mano a mano con Agustín "Frodo" de Gran Hermano: "Quería morir con la mía"

Lo más destacado de las declaraciones de Agustín fue sobre su polémica forma de expresarse dentro de la casa: "Yo hablo siempre así. No tengo latiguillos , tengo sinónimos y hablo así. No se trata de que me crean o no, pero es una jugada que quería hacer y yo quería morir con la mía ". Con esto, Frodo confesó que su forma de jugar lo llevó a dejar Gran Hermano .

"Me siento sumamente mal con eso. Espero que me sepan entender qué me pasó a mí. Todos nos podemos equivocar, no soy un robot. Acepto las consecuencias y me di cuenta que iba a ser yo el castigado. Espero que no me condenen, soy una persona y me puedo equivocar", resaltó Agustín.

Entre risas, Jorge Rial le reveló que el lo defendía, pero que con sus últimas actitudes decidió dar un paso al costado. "Subite de vuelta a la 'Frodoneta' porque tenemos mucho para dar en el juego. Craneé una idea de juego en la que necesitaba salir, porque 2 meses ahí adentro te aíslan y yo de afuera no tenía idea. Podía llegar a intuir que no me querían, pero no todo lo que pasó. Estoy sumamente arrepentido con la macana que me mandé con lo del Drive", le respondió Frodo.

Gran Hermano Agustín eliminado Su eliminación fue anticipada en las redes sociales por todas las polémicas que protagonizó. Captura Telefe

Sobre esto último, el octavo eliminado insistió: "Estoy arrepentido de lo que dije, no de la jugada. Las fotos del Drive no existen y eso me sacó de la casa. Me voy a tener que hacer una cirugía en la cara para que la gente se olvide. Leí que soy el mismísimo diablo, espero que no me condenen por eso".

El conductor Jorge Rial y la panelista Mariana Brey le hicieron referencia a su forma de defenderse, ante lo que Agustín aseguró: "No me vengo a victimizar. Adentro no podía decir que era un acoso. Recurrí a esas macanas para hacerme el varonil para que no me excluyan. A veces nos pasa a todos que nos comportamos de una forma para que nos acepten y uno puede cometer un error. Vengo a dar la cara".

Por último, se refirió a cómo cree que consiguió tanto apoyo en la casa de Gran Hermano: "Entiendo por cómo le hablaba a las cámaras, mi juego y la marginación fue que la gente me apoyó".