Jean Pierre Noher: "El negacionismo es gravísimo, le pasa al pueblo judío y al argentino con la dictadura"

El actor franco argentino Jean Pierre Noher , opinó sobre la guerra del grupo islamista Hamás contra Israel: " No se puede hacer la vista gorda hacia un hecho tan atroz y cobarde. Negar esta realidad es una forma de negacionismo".

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , el artista que personificó al expresidente Fernando de la Rúa en la serie Diciembre 2001, aseguró: "Este negacionismo le pasa al pueblo judío y al pueblo argentino con lo que pasó en la dictadura. Tengo familia y amigos y hay que condenarlo absolutamente. El silencio frente a lo que pasó el 7 de octubre me hizo mucho ruido".

En este sentido, remarcó que "no se puede hacer la vista gorda hacia un hecho tan atroz y cobarde". Además, marcó la diferencia entre el pueblo israelí y sus dirigentes y apuntó: "Israel no es Netanyahu".

Noher se mostró sensible ante las víctimas de ambos lados del conflicto de Medio Oriente: "Para mi Hamás no representa en nada al pueblo palestino y por supuesto uno se solidariza con las víctimas civiles. Es el acto terrorista más importante desde el Holocausto. El pueblo palestino se merece tener también su propio país, pero todavía no se ha encontrado una solución para ellos".

Noher: "Mi papá fue un sobreviviente de Auschwitz"

El intérprete recordó el pasado trágico de sus abuelos, víctimas del Holocausto, y sobrevivientes de los campos de Auschwitz: "Mis abuelos paternos fueron asesinados en la cámara de gas del campo de concentración y unos curas lograron, por un vacío legal que había, dijeron 'que los niños huérfanos no se podían ser deportados' y así se salvó mi papá... me enteré de esto por un diario porque las víctimas no hablan de esto".

En este sentido, destacó que muchas víctimas del Holocausto decidieron sacar a sus hijos de ahí: "Fueron entregados a familias cristianas y se salvaron 112 niños y esa es parte de la historia de mi padre y la mía también".

Noher presenta El cazador y el buen nazi

Noher se presenta los domingos en el Teatro El Tinglado con la obra El cazador y el buen nazi. Cuenta la historia de un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesental recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler.

Interpreta la investigador austro húngaro, quien tras haber estado prisionero durante la Segunda Guerra Mundial, en el campo de exterminio de Mauthausen-Gusen, dedicó la mayor parte de su vida a localizar e identificar criminales nazis que se encontraban fugitivos, para llevarlos ante la justicia.

La obra se presenta en el teatro El Tinglado en Mario Bravo 948, en CABA Redes Sociales

