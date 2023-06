Ivana Nadal posó con su microbikini celeste que es tendencia para el verano

El conjunto consistió de una pequeña bikini taparrabos con un corpiño con molde triangular y tiras en la espalda y una bombacha con tiras ajustables en los costados de la cadera. El look lo completó con el pelo mojado luego de haberse metido al agua en una foto y en la otra con un rodete. También sumó unos lentes de sol opacos.

Ivana Nadal Microbikini Instagram

Con casi 3 millones de seguidores, la modelo es una de las influencers más importantes de nuestro país y desde que se instaló en Tulum se dedica a mostrar fotos de sus looks en esas playas mientras comparte sus rutinas y reflexiones. El posteo acumuló miles de "me gusta" y comentarios que elogiaron su look y la playa donde decidió pasar la tarde.

Ivana Nadal microbikini Instagram

Loly Antoniale disfrutó de la playa con una microbikini blanca ideal para el calor

Loly Antoniale subió una foto vistiendo una microbikini blanca y marcó tendencia desde Miami. En su última publicación se la pudo ver rodeada de palmeras, con el mar de fondo y sobre la arena blanca, un paisaje típico de las playas de Estados Unidos. La modelo se mostró con el pelo cubriéndole la cara y parte del cuerpo y sólo dejó ver su bombacha colaless blanca con dos tiras finas rodeando la cintura.

Loly Antoniale Microbikini Instagram

“Bendigo Mi Vida” escribió la cordobesa en su posteo de Instagram. Es conocido el fanatismo por parte de Loly Antoniale por las microbikinis y gracias a que está en el hemisferio norte está pudiendo aprovechar los días de calor que se acercan por su proximidad con el verano. La modelo reunió en pocas horas una gran cantidad de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans que inmediatamente dejaron sus opiniones sobre su look y la playa en la que se encuentra.