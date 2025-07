Insólito: periodista se descompone esperando a Wanda Nara y ella baja a auxiliarlo

"Me acabo de marear, salgo un poquito del aire", expresó el cronista. Minutos después regresó a la pantalla y llevó tranquilidad: "Estoy agitado, pero estoy bien. Me bajó la presión. Vinieron los vecinos y la gente de seguridad".

Tras la descompensación, apareció Wanda Nara a ayudar al periodista, aunque pidió que no la enfoquen. "Wanda me vino a asistir, es increíble", celebró Descalzi, quien no dejó pasar la chance de intentar hacerle alguna pregunta aunque se negó a hablar.

El gesto fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mirá el momento en el que se descompensa el periodista