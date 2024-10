Imperdibles: qué películas de Netflix faltan estrenarse en octubre 2024

Para los fanáticos del terror, Netflix reserva "No te muevas", un thriller producido por el legendario Sam Raimi, que promete mantener la atención de los espectadores con su premisa escalofriante. Estos estrenos, junto con una diversa selección de otros títulos, se irán subiendo en estas próximas dos semanas.

Este thriller basado en hechos reales marca el debut como directora de Anna Kendrick, quien también protagoniza la cinta. La película se centra en la historia de Cheryl Bradshaw y su inquietante conexión con Rodney Alcalá, un asesino serial que participó en un programa de citas televisivo.

Embed - Woman of the Hour | Official Trailer | Netflix