No fue muy expresivo a la hora de comunicarlo, bastó la imagen con dos emojis de corazón y arrobó a su novia. Pero luego de esto ninguno de los dos habló, a pesar de los mensajes que recibieron de ciertos periodistas.

Tinelli Milett Redes sociales

Respecto a su romance con Milett expresó: "Yo no tengo ese prejuicio de querer guardarme. En su momento no lo viví tan feliz, porque sentía que, aunque no quisiera, ya se sabía. Mis mujeres todas fueron conocidas, entonces si estoy con alguien, estoy conociendo a alguien... es muy reciente todo, pero guardarlo... hasta me siento incómodo"

Ella también habló en la misma línea de enamoramiento y aseguró tiempo atrás en Intrusos: "La verdad es que es una pregunta muy personal pero sí más adelante me encantaría formar un hogar".

Flor de la V recibió la peor noticia sobre el futuro de Intrusos: "Los ciclos se cumplen"

La conductora Flor de la V recibió la peor noticia vinculada al futuro de Intrusos en América TV, ya que el periodista Gonzalo Vázquez anunció que no seguirá en el programa a partir de febrero.

Tras recibir el pie de la conductora, Gonzalo Vázquez realizó su despedida: "Hoy es mi último día acá en América y en Intrusos, que es mi familia, hace siete años que estoy acá, pero los ciclos se cumplen. Solo tengo palabras de agradecimiento para vos Flor, que fuiste muy generosa conmigo". Con estas palabras, confirmó que no continuará.

Flor de la V Intrusos Redes sociales

Para finalizar, el periodista señaló: "Realmente los quiero mucho y estoy convencido de que nada termina ni se pierde, sino que se transforma. Así que seguramente nos estemos viendo muy pronto. Gracias por haber confiado tanto en mí". De esta manera, no cerró la posibilidad de volver en el futuro.