Nacho Viale habló de la polémica entre Mirtha Legrand y Adrián Suar

Nacho Viale habló de la tensa charla que tuvieron al aire Adrián Suar y Mirtha Legrand, cuando la conductora le recriminó que no la habían tenido en cuenta parta spot del Día del amigo con Susana y Tinelli.

“Llamé a Nacho para pedirle que aflojes y me dijo ‘yo estoy más enojado que mi abuela’”, comentó Suar el domingo. Al ser consultado sobre esto en Intrusos, el productor ratificó su molestia, pero dijo que ya se le había pasado.

“Ya está, el domingo se sacaron las ganas los dos (por Suar y Mirtha). Dijo Adrián que yo estaba más enojado... Son cosas del momento. Sí, me enojé. Teníamos distintos puntos de vista”, comentó Viale.

nacho viale

Luego agregó: “yo no le doy mucha bola a los institucionales te soy sincero, no me importan mucho. Si era por el día del amigo es una cosa, si era por la grieta puede ser que sea otra, es mi punto de vista. Dicen que fue por el día del amigo. Está todo bien, debe ser difícil tener que manejar todos los egos que caen en la bolsa de un canal. Lo de Mirtha te juro que era más tristeza que enojo”.