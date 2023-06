Gran Hermano: las condiciones que Coti Romero le puso al Conejo para seguir de novios

Este sábado el periodista abrió un espacio de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, y una de las consultas fue sobre los ex Gran Hermano. "¿Pensás que lo de Coti y el Cone es para llamar la atención por su entrada al Bailando?", quiso saber un seguidor.

El conductor de LAM negó la teoría y agregó un nuevo dato. "No. Son chicos y se pelearon. Ella le puso condiciones. Le escribió una carta con varios puntos", reveló. Coti habría planteado estos requisitos como un último recurso para continuar con la relación, algo que Cone claramente no aceptó.

De Brito sobre la separación de Coti y Cone

La información de Ángel sorprendió y preocupó a los fanáticos de la pareja. "Con las condiciones que le puso Coti a Cone, ¿se puede decir que ya no va a haber reconciliación?", cuestionaron. El periodista no opinó sobre esto, pero dio más detalles sobre la lista.

"Entre los requisitos: ignorar a sus enemigas mediáticas como Romina (Uhrig), Julieta (Poggio), Daniela (Celis)", contó en referencia a otras exparticipantes del reality show.

De Brito sobre la separación de Coti y Cone 2

Video: Alexis Cone quebró en llanto al confirmar su separación con Coti Romero

Alexis Quiroga y Coti Romero confirmaron su separación a través de redes sociales. En su stream, Cone contó los motivos y se quebró en llanto al recordar el momento. "La voy a esperar toda la vida", expresó.

Cone expresó que tienen diferentes formas de pensar, que la extraña y que hace dos semanas que no se ven. "Me está haciendo falta y me hace mal, es un calvario", agregó envuelto en llanto.

"La amo con todo el corazón. Quizá la semana que viene estamos los dos de la mano, pero hoy en día es la realidad y lo que tenemos que enfrentar", concluyó.